G7 gaffe di Trump con Starmer | gli cadono i fogli e inserisce Regno Unito nell’Ue

Gaffe di Donald Trump durante il punto stampa con il premier britannico Keir Starmer al G7 di Kananaskis in Canada. Il presidente americano ha in mano un documento di un accordo sui dazi tra gli Stati Uniti e il Regno Unito ma gli cadono i fogli mentre parla. “E’ un po’ ventoso qui”, scherza Trump mentre il primo ministro di Londra sorride divertito, raccoglie il foglio, sottolineando in modo ironico che si tratta di “un documento molto importante”. Spiegando l’intesa, il capo della Casa Bianca poi dice: “ Abbiamo raggiunto un accordo commerciale con l’Unione Europea che è equo per entrambe le parti “, in quello che risulta essere un errore, non essendo il Regno Unito più parte della Ue. 🔗 Leggi su Lapresse.it