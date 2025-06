G7 è cambiato tutto | Meloni e Macron unici superstiti

Un anno dopo il G7 di Borgo Egnazia, mentre il mondo si trasforma rapidamente, solo due leader rimangono saldamente al centro della scena: Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Tra alleanze in evoluzione e tensioni ancora vive, la loro relazione simbolizza le sfide e le opportunità di un’Europa in costante mutamento. Ma nel 2025, come ha dimostrato anche il...

Roma, 17 giugno 2025 – Un anno fa si chiudeva l’edizione italiana, quella pugliese a guida di Giorgia Meloni. Un anno dopo sono cambiate ancora una volta la Storia e la geografia (politica). La padrona di casa a Borgo Egnazia è, con il presidente francese Emmanuel Macron, la sola superstite del G7 di allora. Meloni-Macron, amici-nemici. Del vertice del 2024 si ricordano tensioni altissime tra i due. Ma nel 2025, come ha dimostrato anche il recente bilaterale a Palazzo Chigi, i due devono parlarsi. Il cancelliere tedesco non è piĂą il debolissimo Olaf Scholz, bensì il popolare che guarda a destra, Friedrich Merz, che politicamente può rubare la scena a Giorgia-Emmanuel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - G7, è cambiato tutto: Meloni e Macron unici superstiti

