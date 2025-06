G7 | Donald Trump torna a Washington ma prima fa un bilaterale con Giorgia Meloni su Iran Gaza e dazi

Il G7, che si riunisce a Kananaskis, in Canada, in un contesto segnato dalla crescente tensione tra Israele e Iran, si prepara ad affrontare sfide cruciali. Donald Trump torna a Washington e, prima di partecipare ufficialmente, tiene un bilaterale con Giorgia Meloni su Iran, Gaza e dazi, evidenziando l’importanza strategica di questo incontro. Secondo Reuters, i leader del G7 hanno già elaborato una bozza di…

Lunedì 16 giugno sono iniziati ufficialmente i lavori del G7 a Kananaskis, in Canada. I leader dei più importanti Paesi occidentali si ritrovano per il consueto appuntamento annuale, a pochi giorni dall’inizio del conflitto fra Israele e Iran. E i lavori del gruppo non potevano che partire da questa nuova crisi, dai risvolti potenzialmente devastanti. Secondo le fonti visionate da Reuters i leader del G7 hanno preparato una bozza di dichiarazione congiunta, esortando a una de-escalation del conflitto tra Israele e Iran. La bozza, confermata da altre due fonti, ribadisce l’impegno a garantire la stabilità dei mercati, in particolare quelli energetici, e riconosce il diritto di Israele all’autodifesa, ribadendo l’opposizione del gruppo all’ottenimento dell’arma atomica da parte di Teheran e accusando l’Iran di essere la principale fonte di instabilità nella regione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - G7: Donald Trump torna a Washington, ma prima fa un bilaterale con Giorgia Meloni su Iran, Gaza e dazi

Cosa ha detto, parlando con i giornalisti al #G7Kananaskis2025 in Canada, il presidente degli #USA Donald #Trump riguardo al conflitto tra #Israele e #Iran Vai su X

Mentre vanno avanti gli attacchi incrociati fra Iran e Israele, con almeno 224 civili uccisi in Iran dall'inizio dei raid, e una quindicina di morti in Israele, davanti all'escalation il presidente degli USA Donald Trump ha detto di aver sentito Vladimir Putin al telefono, Vai su Facebook

