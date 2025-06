G7 dietro le scintille Macron-Trump un Occidente senza strategia dall’Iran all’Ucraina

Il G7 di Kananaskis si è rivelato molto più di un semplice vertice economico: un palcoscenico di tensioni e strategie fallite, tra Donald Trump che lascia in anticipo e Macron nel mirino, mentre l’Occidente appare senza un’unità chiara. Dall’Iran all’Ucraina, manca una visione condivisa, lasciando il campo aperto a sfide globali sempre più complesse. È evidente che l’assenza di una strategia comune rischia di indebolire il nostro ruolo internazionale.

Il G7 di Kananaskis, in Canada, doveva essere un vertice dedicato all'economia globale e alla sicurezza collettiva, ma si è trasformato nell'ennesimo palcoscenico per la politica muscolare di Donald Trump. Il presidente statunitense ha lasciato l'incontro in anticipo, salendo sull'Air Force One prima ancora della conclusione dei lavori, e ha riservato parole al vetriolo per Emmanuel Macron, accusato di "voler farsi pubblicità" e di aver "completamente frainteso" i motivi della sua partenza. In sottofondo, l'ombra lunga della guerra tra Israele e Iran, che minaccia di ridisegnare gli equilibri del Medio Oriente — e, con essi, le gerarchie internazionali.

