G7 dichiarazione dei leader firma anche Trump | L’Iran non potrà mai avere l’atomica

La firma di Trump nel documento dei leader del G7 rappresenta un passo importante verso la stabilità in Medio Oriente, riaffermando l’impegno globale per la pace. Con questo gesto, si rafforza la posizione internazionale contro la minaccia nucleare dell’Iran, che non potrà mai ottenere l’atomica. La dichiarazione, firmata anche dai principali paesi mondiali, sottolinea la volontà comune di promuovere una de-escalation e di lavorare insieme per un futuro più sicuro.

Obiettivo raggiunto. Limata nella notte italiana arriva la dichiarazione dei leader del G7 riuniti in Canada sulla situazione in Medio Oriente. Il testo è stato sottoscritto anche dal presidente Usa Donald Trump, che poi ha lasciato il vertice. “Noi, leader del G7, ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente”, si legge nel documento, in cui i ‘grandi’ chiedono una “de-escalation” nella regione. La firma di Trump, come evidenzia la Cnn, arriva dopo le modifiche apportate alla bozza con la scelta di alcuni termini. Tra questi l’appello per una risoluzione diplomatica della crisi e il riferimento al rispetto del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - G7, dichiarazione dei leader, firma anche Trump: “L’Iran non potrà mai avere l’atomica”

In questa notizia si parla di: dichiarazione - leader - firma - trump

G7: Trump spariglia subito e blocca la dichiarazione di de-escalation sul conflitto Iraele-Iran preparata dagli altri leader - Nel cuore del G7, Donald Trump sorprende tutti bloccando la dichiarazione di de-escalation sul conflitto tra Israele e Iran, creando scompiglio tra i leader internazionali.

“Grazie al mio intervento, ci sarà presto la pace tra Iran e Israele”. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul social Truth. E ha aggiunto: "L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo e lo faranno, proprio come hanno fatto India e Pakistan, i Vai su Facebook

G7, Trump lascia in anticipo ma firma il documento: «Tutti lascino Teheran»; G7, arriva la dichiarazione su Iran e Israele. Firma anche Trump; G7, affondato. Trump non firma.

G7, la dichiarazione dei leader: "De-escalation in Medio Oriente, Iran non potrà mai avere arma nucleare" - Arriva la dichiarazione dei leader del G7 sulla situazione in Medio Oriente, sottoscritta anche dal presidente americano Donald Trump. Scrive msn.com

Trump firma la dichiarazione del G7 sulla de-escalation fra Israele e Iran, poi se ne va prima (e fa polemica con Macron) - Un post su Truth getta lo scompiglio: "Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran! Secondo huffingtonpost.it