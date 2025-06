G7 compreso Trumpper de-escalation MO

Infine, i leader del G7 ribadiscono il loro impegno a promuovere la stabilità regionale e globale, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo e di soluzioni diplomatiche durature per garantire un futuro di pace e sicurezza per tutti.

7.15 I leader del G7, compreso il presidente Usa Trump, sollecitano la de-escalation nel conflitto tra Israele e Iran e la tregua a Gaza. Lo afferma un comunicato dei Sette,che sottolinea che "l'Iran non potrà mai avere l'arma nucleare".E "Israele ha il diritto di difendersi". "Resteremo vigili sulle implicazioni per i mercati energetici internazionali e pronti a coordinarci" si legge ancora nel comunicato congiunto. Infine i leader del G7 riuniti in Canada hanno sottolineato l'importanza di proteggere i civili nei conflitti in corso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Mentre vanno avanti gli attacchi incrociati fra Iran e Israele, con almeno 224 civili uccisi in Iran dall'inizio dei raid, e una quindicina di morti in Israele, davanti all'escalation il presidente degli USA Donald Trump ha detto di aver sentito Vladimir Putin al telefono, Vai su Facebook

