G7 canadese | Trump partecipa alla cena tra tensioni Israele-Iran

Il G7 canadese si svolge in un clima di tensione e attesa, con i leader che si preparano alla cena cruciale tra incontri e discussioni intense. Tra le foto di gruppo al Country Golf Course di Kananaskis, spicca la presenza di Donald Trump, che ha annunciato la partecipazione prima di fare ritorno alla Casa Bianca a causa della crisi Israele-Iran. Un momento che rivela come, anche tra sorrisi forzati, l’atmosfera sia tutt’altro che serena.

Foto di gruppo del G7 canadese al Country Golf Course di Kananaskis prima dell'ultima sessione di lavoro, ossia la cena, uno dei momenti piĂą importanti del vertice. Presente anche Donald Trump, che ha detto di partecipare anche alla cena prima di tornare alla Casa Bianca per la crisi Israele-Iran. Pochi sorrisi, facce tirate, seria quella del tycoon che - tra il premier canadese Mark Carney e quello britannico Keir Starmer - ha ringraziato per l'ospitalita' del Canada e assicurato di avere "buone relazioni con tutti". "Abbiamo fatto molto", ha detto il presidente Usa, che per l'occasione ha cambiato cravatta (da rossa a blu).

