G7 Canada Trump firma il documento e se ne va in anticipo dal summit poi la minaccia | Tutti lascino Teheran

Durante il G7 in Canada, Donald Trump ha sorpreso tutti firmando un documento prima di lasciare anticipatamente il summit, citando questioni urgenti legate al conflitto tra Israele e Iran. La sua partenza improvvisa ha attirato l’attenzione internazionale, mentre minacciava di far uscire Teheran dalla scena diplomatica. Un gesto che ha lasciato il mondo a chiedersi quali siano le vere intenzioni dell’amministrazione americana in questa delicata crisi globale.

Il presidente americano lascia il summit il secondo giorno per "occuparsi di questioni molto importanti", facendo riferimento al conflitto fra Israele e Iran. Prima di lasciare il G7, firma il testo corretto da Carney che legittima l'azione israeliana Donald Trump ha lasciato in anticipo il G. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - G7 Canada, Trump firma il documento e se ne va in anticipo dal summit, poi la minaccia: “Tutti lascino Teheran”

In questa notizia si parla di: trump - firma - anticipo - summit

Trump firma accordi miliardari con l'Arabia Saudita - Donald Trump ha siglato importanti accordi miliardari con l'Arabia Saudita, che includono un pacchetto di armamenti da 146 miliardi di dollari e contratti strategici con giganti tecnologici come Boeing, Oracle e Amazon.

Nelle conclusioni del summit dell’Aia il no all’ingresso dell’Ucraina nel Patto. E via i riferimenti all’offensiva del 2022 (di Giacomo Salvini) Vai su Facebook

G7, Trump lascia in anticipo ma firma il documento: «Tutti lascino Teheran»; G7, la dicharazione (congiunta) dei leader in Canada: «Israele ha il diritto di difendersi, Iran non potrà mai; Trump firma la dichiarazione del G7 sulla de-escalation fra Israele e Iran, poi se ne va prima (e fa polemica con Macron).

G7, Trump lascia in anticipo ma firma il documento: «Tutti lascino Teheran» - «The Donald» critica la cacciata di Putin dal G8, poi si convince a firmare il testo corretto da Carney. ilsole24ore.com scrive

Trump firma la dichiarazione del G7 sulla de-escalation fra Israele e Iran, poi se ne va prima (e fa polemica con Macron) - Un post su Truth getta lo scompiglio: "Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran! Lo riporta huffingtonpost.it