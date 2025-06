G7 Canada la dichiarazione finale pro-Israele | Tel Aviv ha il diritto di difendersi Iran principale fonte di instabilità e terrore

Al G7 in Canada, i leader mondiali hanno concluso con una dichiarazione finale che rafforza il sostegno a Israele, riconoscendone il diritto di difendersi e sottolineando l’Iran come principale fonte di instabilità e terrore. Un fronte unito che riflette l’urgenza di affrontare le sfide globali e garantire la sicurezza internazionale, lasciando chiaramente intendere che la solidarietà tra nazioni è più forte che mai.

La due giorni in Canada è terminata con una dichiarazione congiunta finale pro-Israele. Al vertice erano presenti i capi di Stato di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti Al G7 in Canada, tutti i leader mondiali, compreso Trump, hanno firmato la dichiarazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - G7 Canada, la dichiarazione finale pro-Israele: “Tel Aviv ha il diritto di difendersi, Iran principale fonte di instabilità e terrore”

In questa notizia si parla di: canada - dichiarazione - finale - israele

