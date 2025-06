G7 Canada il colloquio riservato tra Giorgia Meloni e Donald Trump | Ecco cosa si sono detti

Un incontro inaspettato ma di grande rilevanza si è svolto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’ex presidente Donald Trump, prima della cena ufficiale del G7 a Kananaskis, in Canada. Seduti su una panchina nel cuore delle montagne, i due hanno affrontato temi chiave che potrebbero influenzare il futuro della geopolitica mondiale. Ma cosa si sono detti esattamente? Scopriamo i dettagli di questo colloquio riservato che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali.

Un incontro inaspettato ma cruciale si è tenuto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’ex presidente americano Donald Trump, prima della cena ufficiale dei leader del G7 a Kananaskis, in Canada. La scena è stata quella insolita di una panchina in legno nel cuore del Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, scelta come luogo simbolico di un confronto bilaterale che, secondo quanto riferito da Palazzo Chigi, ha toccato alcuni tra i temi più urgenti dell’attualità geopolitica. Un dialogo intenso e denso, organizzato nelle ultime ore prima della partenza anticipata di Trump dal summit per rientrare a Washington, dove lo attendevano sviluppi critici nella situation room. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: trump - canada - giorgia - meloni

Re Carlo e il sostegno al Canada dopo le minacce di annessione di Trump - Re Carlo e Camilla hanno espresso il loro sostegno al Canada, pochi giorni prima della prima visita ufficiale nel Paese dopo l’incoronazione.

Giorgia #Meloni in Canada per il #G7. Medio Oriente e dazi: si cerca un punto in comune #guerra #15giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/06/15/news/g7-kananaskis-meloni-canada-guerra-israele-iran-ucraina-russia-dazi-leader-trump-pu Vai su X

La premier Giorgia Meloni atterra a Calgary per partecipare al G7 in Canada Vai su Facebook

G7 in Canada. Meloni lavora per tregua a Gaza. Trump: Un errore escludere la Russia - Salta il bilaterale tra il presidente sudcoreano e Trump; Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump sulla panchina del G7 in Canada; Donald Trump ha lasciato con un giorno d’anticipo il G7.

Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump sulla panchina del G7 in Canada - Donald Trump e Giorgia Meloni si sono incontrati e hanno parlato brevemente faccia a faccia, immortalati su una panchina del G7 che si svolge in Canada ... Riporta fanpage.it

Trump vede Meloni. La premier: “Riaprire il negoziato in Iran e piano per cessate il fuoco a Gaza’’ - Nel corso del faccia a faccia si è ragionato anche del nodo delle barriere commerciali imposte dagli Stati Uniti all’Europa, poi congelate fino al nove luglio ... Lo riporta repubblica.it