G7 bilaterale Meloni-Trump | cessate il fuoco a Gaza e negoziati con Teheran

In un’atmosfera informale e carica di tensione, Giorgia Meloni e Donald Trump si sono incontrati a margine del vertice G7 in Canada, discutendo di temi cruciali come il cessate il fuoco a Gaza e i negoziati con Teheran. In un clima di dialogo riservato, i leader hanno affrontato le sfide più urgenti dell’agenda internazionale, sottolineando l’importanza di soluzioni condivise per stabilizzare la regione e promuovere la pace globale. La loro intesa potrebbe segnare un nuovo corso negli eventi mondiali.

In un clima informale, seduti su una panchina di legno, si è tenuto il colloquio bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Usa Donald Trump, a margine del vertice G7 in corso in Canada. Le immagini diffuse da Palazzo Chigi ritraggono i due leader fianco a fianco, assorti in un dialogo serrato e riservato. Al centro del vertice i temi più caldi dell’agenda internazionale: la crisi iraniana, la situazione nella Striscia di Gaza e la questione dei dazi commerciali, con particolare attenzione ai rapporti economici tra Europa e Stati Uniti. Meloni-Trump: focus su Iran e Gaza. Il colloquio con Trump (che rientrerà prima a Washington alla luce della situazione in Medio Oriente) – riferisce Palazzo Chigi – ha permesso di discutere dei più recenti sviluppi in Iran “ riaffermando l’opportunità di riaprire la strada del negoziato “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - G7, bilaterale Meloni-Trump: cessate il fuoco a Gaza e negoziati con Teheran

