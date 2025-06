G7 affondato Trump non firma

Nel vortice delle tensioni internazionali, il G7 si arena e Trump sceglie di non firmare, segnando un colpo duro per le speranze di stabilità globale. La promessa di pace si scontra con le dure verità della politica, lasciando il mondo in attesa di una svolta concreta. E mentre le parole sulla de-escalation restano solo un passo timido, ci chiediamo: quale strada prenderà il futuro?

Per il presidente che prometteva di ripristinare in poche ore la pace nel mondo, perfino una blanda dichiarazione che invoca la de-escalation fra Israele e Iran si spinge troppo in . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - G7, affondato. Trump non firma

G7, affondato. Trump non firma - Una soluzione frammentata per far fronte alla volubilità di Trump – che nel 2018 sempre in Canada aveva sottratto la sua firma all’ultimo minuto perché offeso dalle dichiarazioni dell’allora primo ... Secondo ilmanifesto.it

Nuovo affondo di Trump: "Senza gli Usa in Europa si parlerebbe tedesco e giapponese" - Gli Stati Uniti "hanno vinto la Seconda guerra mondiale" e "senza di noi" in Europa si parlerebbe tedesco e giapponese, ha detto infatti ... Lo riporta msn.com