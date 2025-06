Futuro Paredes addio alla Roma nel destino | offerta del Boca sul piatto

Il futuro della Roma è ancora in bilico, tra conferme e possibili rivoluzioni di mercato. Con Gasperini che invita a ripartire da ciò che c’è, la domanda cruciale riguarda le intenzioni della società: manterrà l’attuale struttura o si apriranno nuovi scenari? Tra tentazioni come Duran e un’occasione di consolidare una base già solida, il prossimo capitolo della Roma si scrive ora. La vera sfida è capire se questa squadra saprà adattarsi alle novità senza perdere il suo cuore.

"Si riparte da quello che c'è", è stato uno dei messaggi di Gasperini nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Roma, con Ranieri che ha dimostrato come una base su cui lavorare sia presente. La vera domanda però è se quello che c'è rimarrà tale o vedrà stravolgimenti importanti, posto che le vie del mercato sono infinite. Prima di pensare dunque a nuovi profili ( Duran in vendita fa gola ), focus sulla rosa attuale, dal rinnovo di Svilar fino al futuro di un Leandro Paredes che comincia a prendere forma, e potrebbe essere lontano dalla capitale. Ieri sera l'ex Juventus ha assistito sugli spalti, in compagnia di Dybala, all' esordio del Boca Juniors al Mondiale per Club, in un 2-2 col Benfica ricco di spettacolo e tensione.