Furto nella notte in un bar del paese Ladri a piede libero

a svaligiare il bar senza essere catturati. La comunità di Bibbiano è sconvolta dall’accaduto, chiedendo maggiore sicurezza e attenzione per prevenire simili episodi in futuro. L’indagine delle forze dell’ordine prosegue per identificare i responsabili e garantire che la tranquillità del paese venga ripristinata.

Un furto nella notte di ieri ha interrotto la quiete di Bibbiano. Intorno all'1,30, lungo la strada provinciale Barco – Bibbiano, dei malviventi hanno preso di mira un bar del paese. A lanciare l'allarme è stata una segnalazione che ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri della stazione locale. Una volta giunti sul posto, i militari hanno accertato che i ladri si erano introdotti nel locale forzando una porta d'emergenza, riuscendo così ad entrare e poi rubare i soldi all'interno del registratore di cassa. Al momento è ancora in corso l'inventario preciso di quanto è stato portato via, così come sono ancora in fase di quantificazione i danni totali.

