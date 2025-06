Furto di coltelli e denaro dalla cassa | denunciati a 14 e 15 anni

Due giovani di 14 e 15 anni sono stati denunciati dopo aver messo a segno due furti a Pinarella di Cervia, rubando coltelli e denaro contante. Un episodio che solleva questioni di sicurezza e gioventĂą coinvolta in atti illeciti.

Coltelli e denaro contante: è questo il bottino di due furti avvenuti ieri mattina a Pinarella di Cervia. Per il fatto sono stati denunciati due minori, un quattordicenne e un quindicenne.

