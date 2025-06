Furgone si schianta contro un muro a Napoli il video dell' incidente

Un incidente che lascia senza parole: questa mattina a Napoli, un furgone ha improvvisamente schiantato contro un muro in via Girardi. Le immagini catturate dalle telecamere mostrano un impatto violento e spaventoso, che ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale per tutti. Ecco le drammatiche riprese che raccontano questa vicenda inquietante.

Ecco le immagini inquietanti del furgone che questa mattina, 17 giugno 2025, si è schiantato contro un muro in via Girardi a Napoli. Dal video si vede il furgone avanzare a gran.

