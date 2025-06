Furgone piomba su passanti paura in pieno centro | è dramma

Momenti di puro terrore scuotono il cuore di una città italiana, dove un furgone fuori controllo ha seminato il panico tra passanti e automobilisti. Un incidente drammatico avvenuto martedì 17 giugno 2025 ha coinvolto tre persone gravemente ferite, suscitando sgomento e paura tra cittadini e testimoni. La scena, resa ancora più agghiacciante dal boato e dalle urla, è stata presto teatro di interventi d'emergenza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica giornata.

Momenti di terrore nel cuore di una città italiana, dove un violento incidente stradale ha seminato il panico e provocato il ferimento grave di tre persone. È successo nella mattina di martedì 17 giugno 2025, in una zona densamente popolata e trafficata, quando un furgone fuori controllo ha terminato la sua corsa contro un muro dopo aver travolto un’auto e un passante. Le urla, il boato e l’arrivo immediato dei soccorsi hanno attirato numerosi curiosi e residenti che si sono riversati per strada, scioccati da quanto appena accaduto. Il dramma si è consumato a Napoli, nel quartiere dei Quartieri Spagnoli, esattamente in via Francesco Girardi, una strada ripida che collega il Corso Vittorio Emanuele e l’ex Ospedale Militare a via Toledo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

