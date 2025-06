Fuorigrotta al via i cantieri per Linea 6 e pista ciclabile | fino a quando dureranno

A Fuorigrotta, si aprono nuovi importanti cantieri per la linea 6 della metropolitana e la pista ciclabile, promettendo un rinnovamento urbano che trasformerà il quartiere. L’ampliamento dell’officina “Mostra” e l’estensione delle piste dedicate favoriranno mobilità sostenibile e miglioramento della viabilità. Questi interventi, approvati dalla Conferenza Permanente dei Servizi, continueranno fino a quando? Restate aggiornati per scoprire quanto dureranno e come cambieranno il vostro quartiere.

A Fuorigrotta, da Piazzale Tecchio e strade limitrofe e lungo via Giulio Cesare, al via i cantieri relativi all’ampliamento dell’officina “Mostra” della Linea 6 della Metropolitana e per l’estensione della pista ciclabile. La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale ha approvato nei giorni scorsi . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fuorigrotta, al via i cantieri per Linea 6 e pista ciclabile: fino a quando dureranno

In questa notizia si parla di: cantieri - fuorigrotta - linea - pista

Corsie ridotte per le auto, cambio sensi di marcia e non solo. Per i lavori della linea 6 della Metro a Piazzale Tecchio ci sarà una vera e propria rivoluzione del traffico a Fuorigrotta Vai su Facebook

Cantieri a piazzale Tecchio per la metro 6: corsie ridotte, transenne e nuova pista ciclabile. Quando partono i lavori; Napoli, la nuova pista ciclabile da Fuorigrotta a Soccavo: investimento da 4 milioni di euro; Napoli: 10 km di piste ciclabili tra Fuorigrotta e Soccavo.

Cantieri a piazzale Tecchio per la metro 6: corsie ridotte, transenne e nuova pista ciclabile. Quando partono i lavori - Rivoluzione traffico a Fuorigrotta per i lavori della metro linea 6: dureranno un anno e mezzo. Come scrive fanpage.it

Napoli, la nuova pista ciclabile da Fuorigrotta a Soccavo: investimento da 4 milioni di euro - della linea 2 Leopardi, Campi Flegrei e Cavalleggeri, della circumflegrea Soccavo, Fuorigrotta, Mostra, e con la realizzanda linea 7 Stazione di Monte Sant’Angelo. Riporta msn.com