Fughe nella natura e ritmi urbani L’estate di Tatras

Tatras, con la sua expertise in capispalla, si proietta verso un futuro di stile e funzionalità, creando una collezione che unisce eleganza urbana e avventure naturali. La primavera-estate 26 segna non solo una nuova proposta di moda, ma anche il primo passo di un’evoluzione strategica, pronta a ridefinire l’esperienza del vestirsi tra città e natura, offrendo capi innovativi e versatili per ogni occasione. Scopri come i confini tra urbano e selvaggio si dissolvono con Tatras.

di Marina Santin A Pitti Immagine Uomo, Tatras inaugura un nuovo capitolo del suo percorso creativo. La collezione springsummer 26, non solo concretizza un guardaroba pensato per chi alterna con disinvoltura il ritmo metropolitano alle fughe nella natura, ma rappresenta il primo step dell'evoluzione che il brand ha scelto di intraprendere a partire dalla prossima stagione. "Tatras è un'azienda specializzata in capispalla, di conseguenza, l'estivo è stato trattato sempre in maniera diversa rispetto alla parte invernale – spiega Giacomo Serrati, responsabile Italia – a quest'edizione di Pitti, si vedranno già i primi segnali concreti del nostro cambiamento.

