Fuggire da Milano? Anche nell’hinterland può non bastare uno stipendio da 1.800 euro | ecco le città più e meno care

Fuggire da Milano e dai suoi sobborghi sembra l’unica soluzione per risparmiare, ma i numeri smentiscono questa convinzione. Abitare fuori città non sempre significa costi più bassi, e alcune località di prima fascia sono più care di quartieri centrali milanesi. L’Osservatorio Casa Abbordabile (OCA) smaschera il mito dell’hinterland economico, offrendo una panoramica chiara e realistica sulle scelte abitative nella zona metropolitana. Scopriamolo insieme.

CINISELLO BALSAMO – " Abitare fuori Milano può sembrare l'unica opzione sostenibile, ma i dati mostrano che vivere lontano dal posto di lavoro resta comunque costoso. E che alcuni comuni di prima fascia hanno prezzi addirittura superiori a certi quartieri del capoluogo". A sfatare il mito dell'hinterland economico, pronto a rastrellare tutti i meneghini in cerca di di casa, è OCA, l' Osservatorio Casa Abbordabile, promosso dal Consorzio Cooperative Lavoratori e da Libera Unione Mutualistica Società Cooperativa in partnership con il dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.

