Fuga di gas poi la violenta esplosione in casa | coppia di anziani ferita

Una deflagrazione devastante che ha sconvolto la tranquilla vita di una coppia di anziani, lasciandoli feriti e in balia delle conseguenze di un incidente evitabile. La tragedia di questa mattina a Ugento ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e l’attenzione alle proprie abitazioni. La comunità si stringe intorno a loro, nella speranza di una pronta guarigione e di evitare simili disastri in futuro.

UGENTO – Una violenta esplosione si è verificata questa mattina in un’abitazione di via Fiume, in una zona periferica di Ugento, con ogni probabilitĂ a causa di una fuga di gas, lasciando ferita una coppia di anziani, lui 94enne e lei 86enne, residenti nell’immobile. La deflagrazione è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Fuga di gas, poi la violenta esplosione in casa: coppia di anziani ferita

