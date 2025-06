fuga con sparatoria venne ferito da un carabiniere ora chiede 120mila euro di risarcimento

Una fuga rocambolesca tra inseguimenti e tensioni culmina in una richiesta di risarcimento da 120mila euro. Un 57enne osimano, ferito durante un inseguimento con i carabinieri a Posatora, ora si rivolge al tribunale per ottenere giustizia e risarcimento. La vicenda solleva importanti questioni sulla responsabilità e i limiti dell’intervento delle forze dell’ordine. Ma cosa c’è davvero dietro questa intricata storia di fuga, ferite e richieste di denaro?

Ancona, 17 giugno 2025 – Chiede un risarcimento di 120mila euro e ha chiamato in causa anche il ministero dell'Interno, come responsabile civile, per il ferimento subito dopo l'inseguimento da film terminato a Posatora e iniziato perchĂ© non si era fermato all'alt dei carabinieri che stavano pattugliando il territorio dopo una serie di furti in appartamento. La richiesta è stata presentata ieri dal 57enne osimano che la notte del 6 marzo del 2023 era stato raggiunto da un proiettile sparato da un carabiniere di 49 anni, in servizio alla Compagnia di Ancona ma originario del Lazio, nel tentativo di fermarlo dopo una fuga rocambolesca che si era consumata per mezza cittĂ , con il militare che aveva rischiato anche di essere investito.