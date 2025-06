Frosinone straordinario successo per il Gala d' estate

Frosinone si è animata con il brillante Gala d’Estate dell’Inner Wheel, un evento che ha unito cuore e solidarietà in un’atmosfera gioiosa e coinvolgente. La partecipazione numerosa e i risultati eccellenti della raccolta benefica testimoniano il grande successo di questa serata dedicata a sostenere progetti di solidarietà sia a livello locale che internazionale. Un esempio di come comunità e altruismo possano fare la differenza.

Un'atmosfera gioiosa e cordiale ha avvolto il Gala d'Estate organizzato dall'Inner Wheel, che ha riscosso uno straordinario successo sia in termini di partecipazione, sia nei risultati della raccolta benefica. L'evento, ideato per sostenere progetti di solidarietà tanto a livello territoriale.

