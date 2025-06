Frontale tra un monopattino e una bicicletta | 68enne in ospedale in codice rosso

Un incidente frontale tra monopattino e bicicletta scuote Misano di Gera d’Adda: un 68enne in condizioni critiche e un giovane di 21 anni ferito. La collisione avvenuta questa mattina alle 10,19 nel sottopassaggio della Rivoltana ha messo in evidenza i rischi della mobilità leggera in città. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante prestare massima attenzione sulle strade.

Misano di Gera d’Adda (Bergamo) – Questa mattina alle 10,19, in un sottopassaggio della strada Rivoltana, all'altezza di Misano di Gera d'Adda, è avvenuto uno scontro frontale tra un monopattino e una bicicletta. Il conducente del monopattino, un 68enne, ha riportato traumi al volto e alla schiena ed è stato trasportato in Codice Rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il ciclista, un 21enne, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Treviglio con un trauma all'arto superiore. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frontale tra un monopattino e una bicicletta: 68enne in ospedale in codice rosso

