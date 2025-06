Frontale tra bicicletta e monopattino in un sottopasso | grave un 68enne

Un tragico incidente si è verificato questa mattina lungo la Rivoltana a Misano di Gera d’Adda, coinvolgendo un monopattino e una bicicletta in un sottopasso. La collisione frontale tra un ragazzo di 21 anni e un uomo di 68 anni ha causato gravi conseguenze, con quest’ultimo trasportato in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’uso condiviso delle vie di transito. La vicenda si sta ancora chiarendo, ma l’episodio ci invita alla riflessione sulla prevenzione e responsabilità sulle strade.

Misano di Gera d'Adda. Grave incidente nella mattinata di martedì 17 giugno lungo la Rivoltana a Misano di Gera d'Adda. Attorno alle 10.15 un ragazzo di 21 anni alla guida di un monopattino si è scontrato frontalmente con un 68enne che procedeva in direzione contraria sulla sua bicicletta: è avvenuto in corrispondenza di un sottopasso, in un tratto di discesa che potrebbe aver fatto prendere velocità a uno dei due mezzi. L'esatta dinamica del sinistro è in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri di Fare Gera d'Adda (sul luogo del sinistro anche la Polizia Locale di Misano), mentresono intervenute due ambulanze e un'automedica per prestare assistenza ai feriti: la maggiori conseguenze sono state riportate dal 68enne, che ha riportato traumi al volto e alla schiena ed è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.