Frolla i biscotti della solidarietà | dal progetto nasce il cookie al caffè

Dalle mani dei giovani del Microbiscottificio Frolla nasce il cookie al caffè, un dolce simbolo di solidarietà e inclusione. In un progetto che unisce collaborazione e talento, questi ragazzi dimostrano che il gusto si fa ancora più speciale quando si condivide con il cuore. Scopri come il loro impegno ha dato vita a un biscotto unico, capace di unire comunità e valori. La meraviglia di unire passione e solidarietà è pronta a conquistarti.

Assago (Milano) – Gli ingredienti per il biscotto perfetto? Collaborazione e inclusione. Nelle scorse settimane i ragazzi e le ragazze del Microbiscottificio Frolla, la cooperativa sociale di Osimo in provincia di Ancona che ha come obiettivo l’inserimento professionale nel settore dolciario di giovani con disabilità sono stati protagonisti della realizzazione del biscotto perfetto. Hanno potuto constatare con mano il valore del loro lavoro. Ospiti dell’headquarter di Assago di Nestlé hanno trascorso una giornata all’insegna del team building, dello scambio di competenze e del piacere di lavorare insieme per creare la ricetta del Cookie al caffè solubile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it