frigoriferi e altri rifiuti abbandonati nel padule

PORCARI Una bella passeggiata en plein air, magari evitando le ore più calde della giornata in questa torrida estate anticipata. Siamo in Padule, tra il Fossanuova e via Leccio, nel territorio di Porcari. La vista spazia tra campi e piante sullo sterrato quando, all'improvviso, cede il passo alla sorpresa. Una massa di colore bianco si staglia all'orizzonte. Che può essere? Poi uno guarda meglio e si accorge della realtà. Almeno cinque o sei frigoriferi abbandonati, a terra sdraiati con i pezzi sbriciolati di altri subito a ridosso. Con plastica e altri detriti. Di fronte una strana borsa gialla.