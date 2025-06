Fred Bongusto in Jazz al Museo del Sax

Fred Bongusto in jazz al Museo del Sax: un evento imperdibile che trasporterà il pubblico in un viaggio tra emozioni senza tempo e sonorità innovative. La serata, parte della rassegna “Fai bei suoni” a cura di Attilio Berni, promette di unire eleganza e nostalgia con un tocco di modernità. Preparatevi a vivere un’esperienza musicale unica, dove le note di Bongusto si reinventano in chiave jazz, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Un nuovo appuntamento musicale all'interno della rassegna "Fai bei suoni", promossa e organizzata dal Museo del Saxofono di Fiumicino con la direzione artistica di Attilio Berni, animerà la serata di sabato 21 giugno con un concerto che unisce eleganza, nostalgia e innovazione, dal titolo Fred.

Fred Bongusto: voce iconica di un'epoca d'oro tra Jazz, Bossanova e Cinema - includevano anche incursioni nel jazz e nella bossa nova, dimostrando la sua versatilità e la sua capacità di fondere diversi generi musicali.