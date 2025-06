Frattesi sempre più probabile l’addio all’Inter? Possibile uno scambio con quella rivale

Il futuro di Frattesi all’Inter è sempre più incerto, con rumors che parlano di un possibile addio e uno scambio con la Lazio incorporating Rovella. La scena del calciomercato nerazzurra si infiamma, lasciando i tifosi in trepidante attesa di sviluppi sorprendenti. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata trattativa? Restate sintonizzati per scoprire le ultime novità sul futuro dei protagonisti.

Frattesi al centro del mercato: ipotesi di scambio tra Inter e Lazio con Rovella. Ecco la situazione attuale dei nerazzurri Il calciomercato dell'Inter potrebbe presto regalare una sorpresa inattesa. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Giorno, i nerazzurri starebbero lavorando sottotraccia a un'operazione che potrebbe coinvolgere uno dei volti più promettenti della loro mediana:

