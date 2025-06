Fratelli d'Italia vuole eliminare gli scontrini per chi paga con carta o bancomat nei negozi

Dal 2026, Fratelli d’Italia propone di eliminare gli scontrini di carta per chi paga con carta o bancomat, un passo che potrebbe rivoluzionare le abitudini di acquisto e contribuire alla sostenibilità ambientale. La proposta, inserita in una risoluzione, mira a semplificare il rapporto tra negozi e clienti, mantenendo comunque la possibilità di richiedere uno scontrino cartaceo. Ma quali saranno le implicazioni di questa novità? Restate con noi per scoprirlo.

Niente più scontrino di carta dal 2026: è la proposta di Fratelli d'Italia, inserita in una risoluzione che impegna il governo a cancellare l'obbligo di emettere il documento commerciale cartaceo. Resterebbe solo nei casi di pagamenti in contanti, mentre con i pagamenti elettronici se ne potrebbe fare a meno: andrebbe stampato solo su richiesta del cliente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

