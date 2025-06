Francesco Totti la figlia di Noemi Bocchi passa l' esame di terza media | i prof le cantano tanti auguri

In un giorno speciale, Sofia, la dolce figlia di Noemi Bocchi e Francesco Totti, ha brillantemente superato l'esame di terza media, ricevendo gli auguri dai professori in un momento indimenticabile. La felicità della famiglia si è irradiata sui social, catturando i sorrisi e le emozioni di questa tappa importante. Un traguardo che segna l'inizio di nuove avventure, celebrato con affetto e orgoglio. E il futuro di Sofia promette brillanti successi!

Nel giorno del suo compleanno la figlia di Noemi Bocchi, Sofia, ha discusso l'esame di terza media. A immortalare il momento dei saluti, e non solo, è stata proprio Bocchi che ha condiviso sui social una storia Instagram nella quale si vede la ragazzina alzarsi, salutare i prof della commissione. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Francesco Totti, la figlia di Noemi Bocchi passa l'esame di terza media: i prof le cantano tanti auguri

