Francesca Michielin ha aperto i concerti dei Duran Duran al Circo Massimo

Francesca Michielin ha avuto l’onore di aprire i concerti dei Duran Duran al Circo Massimo, uno dei palcoscenici più iconici di Roma. Il 15 e il 16 giugno, la città eterna ha vibrato al ritmo della musica internazionale, accogliendo con entusiasmo questa doppia data imperdibile. Al termine delle serate, Francesca ha espresso gratitudine per l’esperienza indimenticabile e per l’accoglienza calorosa dei fan romani, lasciando un ricordo indelebile di questa straordinaria tournée.

Il 15 e il 16 giugno i Duran Duran hanno portato il loro tour mondiale a Roma, scegliendo il Circo Massimo, ormai Mecca della musica internazionale, per due indimenticabili date. Ad aprire i loro show è stata Francesca Michielin che, al termine dell’esperienza, ha voluto ringraziare la band per l’opportunità. «Una serata che non dimenticherò», ha scritto in un post pubblicato sui social, «Grazie Roma per l’accoglienza incredibile, grazie Duran Duran, è stato un onore». «A volte le spiegazioni non servono», ha poi concluso, «quello che è davvero importante è vivere intensamente il momento e le emozioni che provi e cantarle a pieni polmoni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Francesca Michielin ha aperto i concerti dei Duran Duran al Circo Massimo

In questa notizia si parla di: duran - francesca - michielin - circo

Francesca Michielin apre per i Duran Duran: "È stato un onore" https://rockol.it/news-752586/francesca-michielin-duran-duran-apre-concerto-circo-massimo… Vai su X

Night #1 for Rome and the incredible Circo Massimo!! Duran Duran + opener Francesca Michielin ... Let's have a ROLL CALL, Italia style!! Serata n. 1 per Roma e l'incredibile Circo Massimo!! I Duran Duran + l'opener Francesca Michielin sono pronti... Facciam Vai su Facebook

Francesca Michielin apre per i Duran Duran: È stato un onore; I Duran Duran al Circo Massimo: ospiti e scaletta del concerto; Duran Duran, stasera il concerto al Circo Massimo: scaletta, orari, biglietti, viabilità e divieti. Ecco cosa.

Francesca Michielin apre per i Duran Duran: "È stato un onore" - Grazie Roma per l’accoglienza incredibile, grazie Duran Duran, è stato un onore": così Francesca Michielin ringrazia i Duran Duran per averla scelta come artista d'ap ... Da rockol.it

v Francesca Michielin apre per i Duran Duran: "È stato un onore" - Grazie Roma per l’accoglienza incredibile, grazie Duran Duran, è stato un onore': così Francesca Michielin ringrazia i Duran Duran per averla scelta come artista d'ap ... informazione.it scrive