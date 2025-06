Francesca Michielin commenta i suoi look di Sanremo 2025 | Non come speravo

Francesca Michielin sorprende a Sanremo 2025, commentando i suoi look con sincerità e un sorriso smagliante. In un momento di grande rinnovamento artistico, la cantante si mostra più autentica e spensierata che mai, pronta a rompere schemi e aspettative. Dopo l’uscita del suo nuovo singolo, "Francesca", e un'intervista con Giulia Salemi, Francesca affronta le critiche sui suoi look con grazia e autoironia. La sua evoluzione promette di portare una ventata di freschezza nel panorama musicale e fashion, lasciando tutti senza parole.

In una fase di completo rinnovamento artistico, Francesca Michielin sembra essere pronta a stravolgere la visione che abbiamo sempre avuto di lei per fare spazio a se stessa, senza maschere e con tanta voglia di divertirsi. La cantante, dopo l’uscita di Francesca, il suo ultimo singolo, è stata ospite di Giulia Salemi per raccontare la sua nuova visione e rispondere alle critiche sui suoi look che hanno acceso opinioni contrastanti durante Sanremo 2025. Francesca Michielin spiega i look di “Sanremo 2025”. Trent’anni appena compiuti, metà della vita dedicata a fare musica e la voglia ritrovata di far sentire la sua voce senza doversi piegare ai limiti imposti dalle mode. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Michielin commenta i suoi look di Sanremo 2025: “Non come speravo”

