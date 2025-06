Francesca Fagnani risponde a Fabrizio Corona | Non è vero che abbiamo pagato Bossetti per Belve Crime

Nel mondo dello spettacolo si alimentano spesso polemiche e smentite, ma questa volta Francesca Fagnani rompe il silenzio con chiarezza e fermezza. L’ultima puntata del suo podcast mette a tacere le accuse di Fabrizio Corona riguardo a presunti pagamenti alla Rai e a Massimo Bossetti per Belve Crime. Una risposta netta che ribadisce la trasparenza e l’integrità del progetto. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa battaglia di verità .

Nell'ultima puntata del suo podcast, Fabrizio Corona aveva accusato la Rai di aver pagato Massimo Bossetti per la sua partecipazione a Belve Crime. Sia Francesca Fagnani che la societĂ di produzione Freemantle ha smentito categoricamente le dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: francesca - fagnani - fabrizio - corona

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

Fabrizio Corona contro la Rai e Francesca Fagnani Vai su Facebook

Corona: Bossetti pagato per andare in tv. La replica di Fagnani; Fabrizio Corona: “Bossetti pagato per andare a Belve Crime”; Francesca Fagnani e Fremantle rispondono a Fabrizio Corona: «Bossetti pagato per partecipare a Belve? Non è vero.

Fabrizio Corona: “Bossetti pagato per andare a Belve Crime”. Francesca Fagnani e la società di produzioni smentiscono: la nota - Francesca Fagnani e Fremantle negano categoricamente: "Non è assolutamente vero" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Corona, giudizio negativo nei confronti di Bossetti ospite a Belve - Fabrizio Corona ha parlato dell'ospitata di Massimo Bossetti al programma "Belve Crime" condotto da Francesca Fagnani. Come scrive notizie.it