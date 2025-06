Francesca Fagnani e Fremantle rispondono a Fabrizio Corona | Bossetti pagato per partecipare a Belve? Non è vero

Francesca Fagnani e Fremantle replicano duramente alle accuse di Fabrizio Corona, che sospettava un pagamento a Bossetti per partecipare a Belve Crime. La giornalista e la produzione hanno immediatamente smentito, sottolineando l’assoluta mancanza di verità nelle sue affermazioni. La risposta ufficiale di Fremantle ribadisce l’impegno per trasparenza e correttezza, consolidando così la credibilità del programma e della sua conduzione.

«Non è assolutamente vero». Risponde così Francesca Fagnani alle accuse di Fabrizio Corona, secondo cui Massimo Bossetti sarebbe stato pagato dalla società di produzione Fremantle per la sua partecipazione a Belve Crime, lo spin-off del programma di interviste condotto dalla giornalista su Rai Due. Alle parole di Fagnani si è aggiunta poi una nota della stessa società di produzione: «In merito alle esternazioni del signor Fabrizio Corona, si precisa che Fremantle non ha elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti per la sua partecipazione al programma Belve. Fremantle si riserva di agire nelle opportune sedi legali per tutelare l’onorabilità dell’azienda e della giornalista Francesca Fagnani». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: francesca - fagnani - fremantle - fabrizio

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

Francesca Fagnani e Fremantle rispondono a Fabrizio Corona: «Bossetti pagato per partecipare a Belve? Non è vero; Belve, vuoi partecipare al programma di Francesca Fagnani? Quanto costa entrare nel pubblico e vivere l’es ...; Mala. Roma Criminale di Francesca Fagnani diventa film e serie per Fremantle.

Belve Crime, la produzione smentisce Corona: "Nessun compenso per Bossetti" - Per l'intervista di Francesca Fagnani andata in onda a 'Belve Crime' non è stato pagato alcun compenso a Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate per scontare l'ergastolo per l' ... Scrive msn.com

Belve Crime salta per L'Under 21, intanto è polemica sul presunto pagamento a Massimo Bossetti. Quando torna in onda - off di Francesca Fagnani che ha debuttato con ottimi ascolti (12,4% di share) lo scorso 10 giugno. Come scrive leggo.it