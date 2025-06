Francamente annuncia il nuovo singolo Zagara e le date del tour estivo

Preparati a immergerti nell’universo di Francamente, la cantautrice rivelazione di X Factor, con il suo nuovo singolo "Zagara". Disponibile dal 20 giugno per Basta Musica, questo brano sacro e dissacrante unisce intensità e delicatezza in un inno al sentimento più complesso e travolgente: l’amore. E non finisce qui: scopri le date del suo tour estivo, pronti a vivere un’esperienza musicale indimenticabile!

Zagara è il nuovo brano di Francamente, che accompagna il tour estivo della cantautrice rivelazione dell’ultima edizione di X Factor. Esce venerdì 20 giugno per Basta Musica Zagara, il nuovo brano di Francamente. Una canzone sacra e dissacrante, intensa e delicata, ricercata e immediata. Straordinariamente pop. Una canzone che parla, in modo al tempo stesso profondo e leggero, di amore: un sentimento così grande e intenso che a volte spaventa, in bilico costante tra estasi e paura, quasi come fosse l’apparizione di una santa. Fiorita sotto il sole di una calda estate siciliana, Zagara è l’incontro tra Palermo, dove il pezzo è stato scritto ed è ambientato, e Berlino, città dove Francamente ha vissuto a lungo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Francamente annuncia il nuovo singolo Zagara e le date del tour estivo

In questa notizia si parla di: francamente - zagara - tour - estivo

ZAGARA FUORI VENERDÌ 20 GIUGNO Puoi pre-salvarla qui: https://orcd.co/francamente-zagara Dentro ci sono Palermo e le mani di Santa Rosalia. Sono felice e grata di arrivare con nuova musica let’s gooooo Grazie @therealgoedi e @carmine.calia p Vai su Facebook

Francamente annuncia il nuovo singolo Zagara e le date del tour estivo; FRANCAMENTE.