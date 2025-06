Frana in Cadore la frazione Cancia invasa dai detriti | le persone bloccate nelle case Il video dal drone

Una violenta frana ha devastato Cancia, piccola frazione di Borca di Cadore, nel cuore del Bellunese. Durante la notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno, le intense precipitazioni hanno scatenato una colata di detriti che ha invaso il centro abitato, lasciando alcune persone intrappolate nelle loro case. Le drammatiche immagini dal drone mostrano la portata di questa calamità naturale, e ora si cerca di capire come intervenire per garantire la sicurezza di tutti.

Una grossa frana ha coinvolto Cancia, frazione di Borca di Cadore, nel Bellunese. La colata di detriti, che si è staccata nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno durante una forte fase di precipitazioni sul Cadore, ha invaso gran parte del centro abitato. Come si può notare dalle immagini dal drone, in alcuni punti i detriti arrivano quasi ai primi piani delle case. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Frana in Cadore, la frazione Cancia invasa dai detriti: le persone bloccate nelle case. Il video dal drone

In questa notizia si parla di: frana - cadore - detriti - frazione

Frana la montagna tra San Vito di Cadore e Cortina: il crollo sulla Croda Marcora visto dalla Statale 51 - Un’imponente frana sulla Croda Marcora ha scosso la tranquillità tra San Vito di Cadore e Cortina, visibile dalla suggestiva Statale 51.

Le immagini dal drone mostrano il territorio di Borca di Cadore, nel Bellunese, dove c'è stata una frana probabilmente causata dai 50mm di pioggia caduti in poche ore. La colata di fango e detriti ha invaso le strade della frazione di Cancia e la statale 51 Alem Vai su Facebook

Frana in Cadore, la frazione Cancia invasa dai detriti: le persone bloccate nelle case. Il video dal drone; Nubifragi al Centro nord, frana nei luoghi olimpici in Cadore; Frana Cadore, persone bloccate nelle case e strade invase da detriti.

Veneto, frana in Cadore: i detriti si abbattono sull’abitato di Cancia. Decine di persone bloccate in casa - Una colata di detriti si è abbattuta sull'abitato di Cancia in Cadore dopo forti piogge. Riporta ilfattoquotidiano.it

Frana in Cadore, frazione Cancia invasa da detriti: le immagini del drone - La frana nella notte tra il 15 e 16 giugno ha invaso il centro abitato ... Come scrive msn.com