Frana a Cancia di Cadore polemica sull'allarme scattato in ritardo | La colata di fango era già sulle case

Una notte di paura a Cancia di Cadore, dove 50 millimetri di pioggia in soli trenta minuti hanno scatenato una violenta frana. La colata di fango, arrivata già sulle case, ha causato blocchi e allagamenti, sollevando nuovamente polemiche sul sistema d’allarme, accusato di essere stato troppo lento a intervenire. La vicenda mette in discussione l’efficacia delle misure di prevenzione e di risposta, lasciando la comunità in attesa di risposte concrete. Continua a leggere.

Sono stati 50 millimetri di pioggia caduti in mezz'ora a innescare la frana che, nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno, ha interessato la frazione di Cancia, nel comune di Borca di Cadore (Belluno). La colata di fango ha bloccato alcuni residenti nelle loro case e reso inagibile la statale 51. Polemiche sul sistema d'allarme che sarebbe scattato in ritardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

