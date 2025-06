Fotografano e nutrono la lupa di Agnone | per colpa dell'uomo ora è destinata a vivere in cattività per sempre

La lupa di Agnone, simbolo della nostra fauna locale, rischia di vivere per sempre in cattività a causa delle azioni umane. Fotografi e cittadini affettuosi l'hanno nutrita, alimentando un circolo che ha portato alla sua cattura e reclusione nel Parco d’Abruzzo. È un richiamo forte all’umanità: è ora di assumersi le proprie responsabilità e rispettare la natura. Continua a leggere per scoprire come possiamo fare la differenza.

La lupa di Agnone, dopo essere stata avvistata e avvicinata da cittadini che l’hanno anche nutrita, è stata catturata. Ora il suo destino è quello di vivere in cattività nell'area faunistica del Parco d’Abruzzo. Una condizione causata dall'essere umano e su cui l'Ente Parco richiama i cittadini a un'assunzione di responsabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lupa - agnone - vivere - cattività

Cosa succederà alla lupa di Agnone dopo la cattura: aveva morso una ragazza - La giovane lupa di Agnone, protagonista di recenti tensioni per il morso a una ragazza, è stata catturata e si trova ora in buone mani.

Fotografano e nutrono la lupa di Agnone: per colpa dell'uomo ora è destinata a vivere in cattività per sempre.