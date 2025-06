FOTO A fuoco auto nell’ex Carcere Borbonico | attimi di paura

Un episodio di pura paura si è verificato nei pressi dell’ex Carcere Borbonico di Avellino, quando una vettura di Polizia Locale ha preso fuoco, provocando una densa nube di fumo. I residenti e i passanti, terrorizzati dall’incidente improvviso, hanno assistito all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona. Fortunatamente, grazie alla loro prontezza, la situazione è stata rapidamente sotto controllo, evitando conseguenze più gravi.

