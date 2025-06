Foti | Con Meloni al G7 l’Italia consolida e riafferma il ruolo da protagonista grazie a pragmatismo identità e serietà

Al G7 di Canada, l’Italia si conferma protagonista grazie alla leadership pragmatica e alla determinazione di Giorgia Meloni. Il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, sottolinea come la presenza incisiva della premier rafforzi il ruolo del nostro paese nei grandi equilibri internazionali, dimostrando che con fermezza e serietà l’Italia sa farsi ascoltare e rispettare a livello globale. In un mondo in continua evoluzione, questa posizione di rilievo si rivela fondamentale per il futuro del nostro paese.

«Con Giorgia Meloni, l’Italia consolida e riafferma il proprio ruolo da protagonista nei grandi equilibri internazionali: al vertice del G7 in Canada il Presidente del Consiglio è ancora una volta al centro della scena, riconosciuta come figura di riferimento solida, determinata e ascoltata». Queste le parole del ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, che in una nota ha parlato degli incontri sostenuti dal presidente del Consiglio in occasione degli incontri con i leader mondiali. Poi ha aggiunto: «Il colloquio bilaterale con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rappresentato un passaggio cruciale per confrontarsi sui principali dossier internazionali, dalla crisi in Medio Oriente alle relazioni economiche transatlantiche, confermando la sintonia e il peso crescente dell’Italia nello scenario globale». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Foti: “Con Meloni al G7 l’Italia consolida e riafferma il ruolo da protagonista grazie a pragmatismo, identità e serietà”

In questa notizia si parla di: meloni - italia - consolida - riafferma

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia” - In un acceso dibattito alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle critiche del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, riguardo alle spese per la difesa.

Foti: Con Meloni al G7 l'Italia consolida e riafferma il ruolo da protagonista grazie a pragmatismo, identità e serietà; Foti: con Giorgia Meloni l’Italia è protagonista.

IMPRESE, MELONI: MARCA STRUMENTO CHE CONSOLIDA FASCINO MADE IN ITALY - Assicurate un contributo significativo in termini occupazionali e quello che fate quotidianamente è sinonimo di qualità, affida ... Come scrive 9colonne.it

Sondaggi politici: Il Pd targato Schlein avanza, Meloni in calo: Tajani sorpassa Salvini e bene Avs - Il Partito Democratico si riafferma come forza trainante dell’opposizione, registrando un balzo al 23,7% (+2,2%) nelle intenzioni di voto, secondo il rapporto Human Index di Vis Factor ed Emg Differen ... Scrive globalist.it