Andrea Fossati mette in luce come, durante il mandato della Giunta Barbieri, l'unanimità dell'aula sostenesse l'ampliamento di Af Corse a Mucinasso. Un esempio di impegno cittadino e di scelte strategiche che hanno rafforzato il legame tra Piacenza e il motorsport. La volontà di restare e crescere nel territorio dimostra come la nostra comunità possa puntare su progetti resilienti e ambiziosi, creando un futuro di eccellenza.

«Durante il precedente mandato, ai tempi della Giunta Barbieri, tutta l’aula votò a favore in merito all’ampliamento dell’attività di Af Corse a Mucinasso. Invece che delocalizzare, Af Corse scelse di restare a Piacenza e sviluppare qui il suo impegno nel mondo del motorsport». Andrea Fossati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Fossati (Pd): «Af Corse è un’eccellenza»

