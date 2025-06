Forza Italia il coordinatore Melillo assegna le deleghe esecutive

costituisce un passo fondamentale per rafforzare la presenza e l’azione di Forza Italia ad Avellino. La scelta delle nuove deleghe, infatti, punta a valorizzare le competenze dei membri e a stimolare un impegno ancora più incisivo sul territorio. Con questa riorganizzazione, il partito si prepara a rispondere alle sfide future con una squadra compatta e motivata, pronta a mettere in campo tutte le proprie energie per il bene della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta lunedì pomeriggio, presso la sede del coordinamento provinciale di Avellino, la segreteria cittadina di Forza Italia, guidata dal consigliere comunale Gerardo Melillo, per la definizione delle deleghe esecutive. Un passaggio importante in chiave politica, che va a completare il percorso di riorganizzazione del partito nel capoluogo, in una fase particolarmente delicata della vicenda politica ed amministrativa e a pochi mesi da una contesa decisiva per i destini dei territori come le elezioni regionali. Presente il segretario provinciale Angelo Antonio D'Agostino, il coordinatore cittadino del movimento giovanile Alessio Barbieri, e diversi riferimenti del gruppo dirigente provinciale.

