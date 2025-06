Fortore colpito dalla grandine Fusco CIA | Danni ingenti servono risarcimenti immediati

Il Fortore è stato devastato da una violenta grandinata, causando danni ingenti a San Bartolomeo in Galdo e Castelvetere in Val Fortore. La situazione richiede interventi rapidi e risarcimenti immediati per aiutare le comunità colpite a riprendersi. Il Presidente della CIA Benevento, Carmine Fusco, si è espresso con fermezza: ora più che mai, serve un supporto concreto per le aziende agricole danneggiate.

Comunicato Stampa Il Presidente della CIA Benevento e Commissario regionale interviene dopo la violenta grandinata che ha colpito San Bartolomeo in Galdo e Castelvetere in Val Fortore Il Commissario della CIA Campania e Presidente della CIA Benevento, Carmine Fusco, è . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Fortore colpito dalla grandine, Fusco (CIA): “Danni ingenti, servono risarcimenti immediati”

In questa notizia si parla di: fortore - colpito - fusco - grandine

Forte grandinata nel Fortore, Fusco (CIA): Ci faremo valere per ottenere risarcimenti.

Forte grandinata nel Fortore, Fusco (CIA): “Ci faremo valere per ottenere risarcimenti” - Il Commissario della CIA Campania e Presidente della CIA Benevento, Carmine Fusco è intervenuto con una nota stampa sulla forte grandinata che nel pomeriggio del 16 giugno ha colpito il Fortore beneve ... Riporta ntr24.tv

Maltempo a Termoli e nel Fortore - I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Sant'Elia a Pianisi per un fulmine che ha colpito un quadro elettrico. Scrive rainews.it