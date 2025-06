Fortitudo saluta Pietro Aradori | fine di un' era con il nuovo gm Flavio Portaluppi

La Fortitudo Bologna si apre a un nuovo capitolo con l’arrivo di Flavio Portaluppi come nuovo GM, segnando una svolta importante. Nel frangente di questa rinascita, la squadra saluta un’icona come Pietro Aradori, che dopo sei stagioni lascia il parquet della Effe. Un addio carico di emozione e gratitudine, un ricordo indelebile per i tifosi. È il naturale evolversi di un club che guarda al futuro con entusiasmo e determinazione.

"Grazie Doggy". Nel giorno della presentazione di Flavio Portaluppi, nuovo gm, la Fortitudo ufficializza la separazione con Pietro Aradori, il cui contratto con la Effe scade il prossimo 30 giugno, ma che non sarà rinnovato. L'ala di Lograto dopo sei anni si toglie la canotta della Fortitudo. Un lungo post per ricordare come in effetti sei stagioni consecutive con la stessa maglia, ormai, nello sport professionistico sono quasi una rarità assoluta. Aradori lo è stato, vivendo con la Effe tantissime esperienze da ricordare, gioie, ma anche dolori. Un giocatore che nonostante un curriculum di assoluto valore, non si è mai tirato indietro, anche quando si è trattato di scendere in A2 per continuare a indossare la canotta della Effe o quando ha dovuto lottare per recuperare dal grave infortunio rimediato dodici mesi fa in finale con Trapani, ma che lo ha visto ritornare.