Fortitudo | Flavio Portaluppi nuovo gm focus su mercato e crescita del club

Fortitudo riparte con energia e ambizione, segnando l’inizio di una nuova era sotto la guida di Flavio Portaluppi, il nuovo direttore generale. Presentato ieri nella Sala Blu della Furla, il club si concentra su mercato e crescita strategica, puntando a rafforzare la squadra e il suo posizionamento. Con un accordo biennale e un progetto chiaro, la Fortitudo si prepara a scrivere pagine di successo, dando il via a una stagione ricca di sfide e opportunità.

E' iniziata ieri, con la presentazione del general manager Flavio Portaluppi, la nuova stagione della Fortitudo. Nella Sala Blu della Furla, presente il presidente della casa madre Sg, Andrea Bianchini, il presidente Fortitudo Stefano Tedeschi ha introdotto e presentato il gm, che ha firmato un accordo biennale. Dopo l'unanime in bocca al lupo ad Achille Polonara, che sta giocando la partita più importante della vita, le parole di Tedeschi e di Portaluppi hanno toccato tempi importante per il presente e il futuro della Fortitudo. "Portaluppi ha un pedigree che si presenta da solo – conferma Tedeschi –.

