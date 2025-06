fortitudo annuncia la separazione da pietro aradori nuovo inizio con flavio portaluppi

La Fortitudo Bologna apre un nuovo capitolo, annunciando l’ingaggio di Flavio Portaluppi come nuovo GM e salutando Pietro Aradori, simbolo di sei stagioni indimenticabili. Con questa importante svolta, la società biancoblù si prepara a scrivere pagine di successo sotto una guida rinnovata, mentre il ricordo di Aradori resterà impresso nella storia della Effe. È un momento di rinascita, di sfide e di emozioni che aprono la strada a un futuro tutto da scoprire.

Nel giorno della presentazione di Flavio Portaluppi, nuovo gm, la Fortitudo ufficializza la separazione con Pietro Aradori, il cui contratto con la Effe scade il 30 giugno, ma che non sarà rinnovato. "Grazie Doggy" annunciano i social della società biancoblù a salutare l’ala di Lograto che dopo sei anni con la canotta della Fortitudo, non sarà più un giocatore dell’Aquila. Un lungo post per ricordare come sei stagioni consecutive con la stessa maglia, ormai, nello sport professionistico dove le bandiere non esistono più, o quasi, siano quasi una rarità. Aradori lo è stato, vivendo con la Effe tantissime esperienze da ricordare, gioie, ma anche dolori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net