Fortilizio mediceo Location perfetta per la moda globale

Benvenuti alla Fortezza da Basso, il cuore pulsante della moda globale. Dal 20 giugno, questa storica location si trasforma nella cornice perfetta per la 108ª edizione di Pitti Uomo, confermando il suo ruolo di palco privilegiato per le tendenze emergenti e i grandi nomi del settore. Un luogo che incanta e ispira, dove stile e innovazione si incontrano in un connubio unico nel suo genere, pronto a scrivere nuove pagine di moda mondiale.

di Lorenzo Becattini* Siamo lieti di accogliere alla Fortezza da Basso, da oggi al 20 giugno prossimo, questa nuova edizione di Pitti Uomo, la numero 108, riconfermando ancora una volta il connubio indissolubile che unisce gli eventi di Pitti Immagine con Firenze Fiera e il 'fortilizio mediceo', punta di diamante della cittadella fieristico-congressuale fiorentina, la location più bella e scenografica al mondo per mettere in scena le nuove tendenze della moda contemporanea. Siamo riusciti ancora una volta a predisporre al meglio i nostri spazi per lo svolgimento di questo importante appuntamento dedicato al menswear internazionale, confidando nell'ottimizzazione della tempistica dei lavori di ampliamento e restyling che sono in corso e che, nei prossimi anni, trasformeranno la Fortezza di San Giovanni Battista in una struttura ancora più all'avanguardia e competitiva, capace di affrontare, con successo, le sfide future del mercato globale degli eventi B2B e B2C.

