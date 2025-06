Forti esplosioni a Tel AvivGerusalemme

Tensione alle stelle in Israele: forti esplosioni scuotono Tel Aviv e Gerusalemme, mentre il sistema di difesa si attiva in risposta a un possibile attacco missilistico dall'Iran. La situazione si fa sempre più critica, con la popolazione in stato di massima allerta e le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi. L’intera regione si trova nel cuore di un’inedita escalation militare, lasciando presagire conseguenze ancora da definire.

9.00 Forti esplosioni si sono udite nel centro di Tel Aviv. Poco prima Israele aveva inviato un allarme aereo sui cellulari dei cittadini avvertendo la popolazione del lancio di missili dall' Iran. L'Esercito aveva reso noto che il sistema di difesa era stato attivato e le sirene erano scattate a Tel Aviv e in numerose altre aree di Israele.Forti esplosioni udite anche a Gerusalemme. Un missile lanciato dall'Iran ha colpito Herzliya, una città a pochi km a nord di Tel Aviv. I soccorritori del Magen David Adom sul luogo dell'impatto.

Forti boati a Tel Aviv e Gerusalemme, "dall'Iran lanciati almeno 100 missili verso Israele" | La risposta di Teheran dopo l'operazione Rising Lion - Tensioni alle stelle nel Medio Oriente: Tel Aviv e Gerusalemme tremano sotto i forti boati, con oltre 100 missili lanciati dall’Iran dopo l’operazione Rising Lion.

Guerra Israele-Iran, Tel Aviv ordina a 300mila persone di evacuare Teheran. Trump convoca riunione: «Avviare dialogo con Iran; Attacchi da Iran su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme; Israele-Iran, forti esplosioni a Tel Aviv. A Teheran contraerea in azione. Trump apre a Putin mediatore. Netanyahu: “Uccisi vertici di intelligence dei Pasdaran”.

Israele-Iran, raffiche incrociate di missili: forti boati su Tel Aviv e Gerusalemme - L'esercito ha affermato in una nota che l'aeronautica militare stava ...

Israele, almeno 20 missili dall'Iran: forti esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme - Forti esplosioni sono state avvertite a Tel Aviv e Gerusa ...