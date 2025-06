Forte ondata di maltempo Difficoltà anche per l’ospedale

L'ondata di maltempo che ha colpito il territorio bresciano, in particolare Franciacorta e Ovest, ha messo a dura prova anche l’ospedale locale. Chiari, tra i centri più colpiti, ha vissuto momenti di grande emergenza a causa di un nubifragio e grandinate violente che hanno causato allagamenti, danni e disagi. La situazione resta critica e richiede interventi immediati per fronteggiare le conseguenze di questo intenso evento atmosferico.

Ondata di maltempo sul territorio bresciano. Le zone maggiormente colpite sono quelle della Franciacorta e dell’Ovest bresciano. Tra i centri che hanno subito i maggiori disagi c’è Chiari, dove ieri mattina un acquazzone violentissimo e la grandine hanno fatto ingrossare i corsi d’acqua. Non solo: si è allagata la piazza di fronte al municipio e sono stati abbattuti alcuni alberi, anche sulla strada. Ha subito danni pure la radiologia dell’ospedale di Chiari, che ha dovuto rimodulare gli orari di alcune visite. Le richieste di intervento sono state numerose e molti gli interventi, che hanno visto partecipare, oltre ai vigili del fuoco e alla protezione civile, il sindaco Gabriele Zotti, la polizia locale, alcuni dipendenti del comune, la municipalizzata Chiari Servizi, carabinieri e tanti cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Forte ondata di maltempo . Difficoltà anche per l’ospedale

